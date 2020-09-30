شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف دفعة مالية للاعبين ويعقد مؤتمراً السبت للرد على الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على الاجتماع بالفريق الكروي الأول خلال المران الأول للمدرب البرتغالي جيمي باتشيكو مع الفارس الأبيض، وأكد مرتضى منصور خلال فيديو تم بثه عبر قناة الزمالك الفضائية: "حرصت على حضور التدريب الأول لباتشيكو اليوم للتأكيد على دعمنا الكامل للمدرب خلال الفترة المقبلة".

وأبلغ رئيس نادي الزمالك اللاعبين بالحصول على دفعة مالية من قيمة التعاقد مع القلعة البيضاء عقب انتهاء المران مشدداً على أنه منح تعليمات للإدارة المالية بالنادي على حصول كل اللاعبين على الدفعة المحددة لهم.

وشدد مرتضى منصور على أن المدرب البرتغالي باتشيكو سيتولى بداية من المباراة المقبلة مسئولية اللاعبين بالكامل وسيكون صاحب القرار الأول والأخير في بقاء لاعب أو رحيله بنهاية الموسم وعقب بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، موضحاً أن هناك عدد من المباريات في الدوري المصري الممتاز ويجب على الجميع الحصول على نقاطها بالكامل بالالتزام الذي اعتاد عليه منهم.

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ونعى رئيس الزمالك أمير الكويت الذي توفاه اليوم: "نرسل تعازينا لكل الشعب في الدولة الشقيقة على رحيل الأمير الشيخ جابر الصباح الأحمد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء".

وحدد مرتضى منصور السبت المقبل موعداً لعقد مؤتمر صحفي عالمي للرد على اللجنة الأوليمبية المصرية وكل من حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية مشدداً الى أن هناك العديد من المفاجآت التي ستكون موثقة بالمستندات.