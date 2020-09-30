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بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد الكرواتى تشاتشيتش بعد الفوز على الاتحاد السكندرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نادى بيراميدز بعيد ميلاد مديره الفنى الكرواتى أنتى تشاتشيتش، بالتزامن مع احتفالات فوز الفريق السماوى، على الاتحاد السكندرى، بهدف نظيف، فى ختام لقاءات الجولة 30 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

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ونشرت الصفحة الرسمية للنادى على فيس بوك، صورًا من الاحتفال، صحبتها بتعليق: "الاحتفال بعيد ميلاد مدربنا بعد الفوز على الاتحاد، عيد ميلاد سعيد أنتى تشاتشيتش".

 

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عبّر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته البالغة بالفوز وحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري، والتقدم خطوة أخرى في جدول الترتيب لمواصلة المنافسة على المركز الثانى، موضحًا أن بيراميدز كان الأفضل في كل شيء واستحق تحقيق نتيجة كبيرة، وحزين من كم الفرص السهلة التي ضاعت في المباراة، وأوضح المدرب أن الفريق المنافس لم يكن له خطورة كبيرة على مرمى بيراميدز واللقاء كان أفضل لبيراميدز مع طرد لاعب الاتحاد في الشوط الأول، ويود شكر لاعبي الفريق على المجهود الضخم حيث أنهم يلعبون مباراة كل 3 أيام.

 

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وحول تغيير عبد الله السعيد، كشف تشاتشيتش عن أنه خرج بسبب الإجهاد الشديد حيث يلعب مباراة كل 3 أيام وعاد بعد إصابة قوية، وفضل راحته، موضحًا أن مركز قلب الدفاع لم يتأثر بغياب عبد الله بكري، وولفريد كانون لاعب جيد وعوض النقص العددي في خط الدفاع، وقدم مباراة قوية للغاية وكان عند حسن الظن رغم غيابه لفترة طويلة.

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المدرب قال إنه لا تزال هناك 4 مباريات متبقية في الدوري والفرصة متاحة حتى النهاية للمنافسة على المركز الثاني ومستمرة حتى اللحظة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق يسير بخطى ثابتة ولن يستسلم بسهولة، ويأخذ كل مباراة خطوة خطوة لتحقيق الهدف، مشددًا على أن حصد النقاط مهم حاليا وراض تمامًا عن الانتصار.

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تضييق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 7 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

 

 

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