شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والترسانة اليوم الأربعاء فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه الترسانة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد السلام، فى المواجهة التي تأتي ضمن مباريات الـ١٦ من بطولة كأس مصر، تأهل الأهلى لهذا الدور بعد فوزه على فريق بنى سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي من المقرر أن يواجه فيها الأهلى نظيره الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد اطاحته بانبي عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي قبل أن يحسم الشواكيش المباراة بركلات الترجيح.

موعد مباراة الأهلي والترسانة

تنطلق مباراة الأهلي والترسانة في تمام الساعة الثامنة مساء، ويدخل الفريق الأحمر المباراة وهو يعاني من غيابات عديدة أبرزها الثنائي أيمن أشرف وعمرو السولية بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الأهلي أمام طنطا الماضية في الدوري العام، كما يغيب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراة الترسانة بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب قبل انطلاق معسكر نسور قرطاج، كما يغيب وليد سليمان عن المباراة بداعي الإصابة، فيما لازال موقف الثنائي جونيور أجاي وأحمد الشيخ محل شك لمعاناتهما من الإجهاد.

فايلر يفكر في مسألة مستقبله مع الأهلي

ويدخل السويسري رينيه فايلر المباراة وعقله مع ملف استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث من المقرر أن يسافر فايلر لمسقط رأسه سويسرا بعد انتهاء مباراة الشواكيش على أن يحسم قراره النهائي فور وصوله سواء بالموافقة على تجديد عقده لمدة شهر وقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات بطولة دوري أبطال افريقيا، أو استغلال احقيته في فسخ العقد مع الأهلي دون دفع أي شروط جزائية في الفترة من 1 الى 10 أكتوبر القادم، ويعلن الأهلي عن القرار النهائي فيما يخص مصير فايلر غداً الخميس وفقاً للاتفاق المبرم مع المدرب السويسري.

الترسانة يسعى لتحقيق المفاجأة

على الجانب الأخر يعاني الترسانة الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية من تدني كبير في مستوى الأداء وفي النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدوري الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدوري واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.