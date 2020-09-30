شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى :"مصطفى شوبير أحسن من أبوه" والخطيب دفع راتبى من جيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحة حالياً، والأهلى ومنتخب مصر سابقاً، عن كواليس تحمل محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى لراتبه الشخصى، خلال عمله فى فترة سابقة بالقلعة الحمراء.

وقال ناجى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " البيت الكبير" على قناة الأهلى: عندما طلب الأهلى عودتى للعمل مع الجهاز الفنى لمانويل جوزية، وخصص لى راتب، اكتشفت أن محمود الخطيب دفعه من جيبه الشخصى، عندما كان نائباً للرئيس.

واصل: فى مرة من المرات ذهبت إلى حسن حمدى أحكى له أمر شخصى، ورغم أننا صدقاء قال لى " اوعى تطلع من أوضة مدير الكرة..احكيها لمدير الكرة" ، أضاف: الدورى فى الأهلى حاجة طبيعية جداً، السوشيال ميديا أصبحت مؤثرة جداً، ولكن الأهلى لم يتأثر بهذا الأمر، ولذلك هو الأكثر تركيزاً وهو الأكثر تتويجاً بالبطولات، بالتأكيد هناك مشاكل ولكنها لا تخرج عن جدران النادى.

وعن مصطفى شوبير حارس الأهلى الصاعد قال ناجى: مصطفى شوبير أهم من أحمد شوبير، حارس بشخصية الأهلى، وتحمل انتقادات أكبر من سنه، وقرار إراحة الشناوى سليم، وأقترح أن يبتعد ثلاثة أو أربعة أيام عن الكرة مع أسرته.

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أضاف: مصطفى شوبير قادر على تحمل مسئولية أى ماتش وأنا من معجبيه، لا خوف على مستقبل حراس مرمى الأهلى وهناك أيضاً أحمد طارق سليمان حارس مميز ، واصل: الظروف مشابهة بين الأهلى والوداد مع توقف الدورى، ولكن اعتادنا أنه مع الأحداث الكبرى يكون هناك استنفار وتركيز، ومتأكد أن الأهلى سيقدم مباراة مميزة، ويحصد اللقب ليشارك فى كأس العالم للأندية.

واختتم: بعد فترة كورونا شعرت أن أوضة اللبس فى الأهلى بها أزمات، وتردد فايلر فى قرار بقاءه ظهرت على أداء الفريق، ورغم ذلك هو مدرب جيد وليست لديه مخاوف من التجريب ومنح الفرص.