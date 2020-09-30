شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة ..صفقة البلايلي تعقدت بعد شكواه للفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن صفقة النجم الجزائري يوسف البلايلي تعقدت، بعد أزمة فسخ عقده مع الأهلي السعودي.

وقال المصدر لليوم السابع :"الأهلي السعودي هو من طلب فسخ عقد البلايلي وليس العكس كما يزعم وكيل اللاعب..فيفا أمهلت البلايلي مهلة حتي 3 أكتوبر للرد او لتقديم أي مستندات ليها علاقة بالقضية و في حالة ادانة البلايلي سيتم إيقافه لفترة طويله وهو الأمر الذي لن نتقبله".

ودخل يوسف البلايلي دائرة اهتمام النادي الأهلي لتدعيم الهجوم في الموسم الجديد، إلا أن طلبات اللاعب وناديه الماديه في أول المفاوضات عطلت اتمامها قبل أن تطفو علي السطح أزمة فسخ عقده مع الأهلي السعودي.