شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: سموحة "فاق متأخر" والمركز الرابع صعب علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، عن طموحات فريقه فى الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدورى العام، بعد تقدمه فى جدول البطولة.

وقال فرج عامر فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج البيت الكبير على قناة الأهلى، أحمد سامى مدرب شاب وواعد وتحدث مع اللاعبين بلغة قريبة من عقليتهم، واستطاع أن يكمل ما بدأه حمادة صدقى وكنت أتابعه من فترة ولى الشرف بالعمل معه.

وأكد فرج عامر، المكافآت بالتأكيد تساهم فى تحفيز اللاعبين، ولكن مهما قدمنا من شغل إدارة لن يكون له معنى إذا لم يكن هناك جهاز فنى لديه طموح يخلق حالة من التجانس بين اللاعبين، مضيفا: المركز الرابع صعب جداً بالنسبة لنا لأننا فوقنا متأخر ولكننا نلعب على المركز الخامس، وأعتقد أنه يمنحنا فرصة اللعب بالبطولة العربية.

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من جانبه، أكد أحمد سامى المدير الفنى لسموحة أنه يعتزم عقد جلسة مع المهندس فرج عامر رئيس ناديه لحسم ملف الصفقات الراحلين عقب انتهاء ذوبعة الموسم الحالى.

وقال أحمد سامى فى مداخلة هاتفية مع الاعلامى سيف زاهر عبر أذاعة أون سبورت إف إم،"عقدى مع سموحة لمدة موسم ونصف والمهندس فرج عامر متحمس لتجربتى مع الفريق ويوفر لى كل الامكانيات اللازمة للنجاح وأتمنى أن اكون عند حسن ظنه ، أطبق سياسة اليوم الكامل فى عملى مع الفرق أحضر لسموحة الواحدة ظهر يومياً ثم أغادر فى العاشرة مساء لحضور التدريب ومعالجة الاخطاء وتجهيز الخطة للمباريات "