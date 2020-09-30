شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29 / 9 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء الموافق 29 / 9 / 2020 العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، محمد الشناوى خارج قائمة الأهلى أمام الترسانة فى الكأس، واللجنة الخماسية تجتمع بالبدرى وبركات فى اتحاد الكرة غدًا.

الخطيب يدعم ميار شريف ويهنئها على مستواها المتميز في رولان جاروس

حرص محمود الخطيب، رئيس الاهلي على الاتصال هاتفيًّا بلاعبة النادي ، ميار شريف، نجمة التنس، بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة رولان جاروس، وقام رئيس النادي برفع الروح المعنوية للاعبة الأهلي والإشادة بمستواها وخسارتها بشرف، وأكد تقديره لها وأن تكون فخورة بأدائها وطموحها بعدما بذلته من جهد كبير، واستعداد قوي للبطولة، وظهورها بشكل متميز أمام بطلات العالم ..جاء ذلك للتأكيد على دعم النادي لكل أبنائه في مختلف اللعبات الرياضية، وتقديم أفضل العناصر لتمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية.

بيراميدز يواصل تضييق الخناق على الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندرى

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة. فاز فريق إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، خاصة أن الفريق البترولى دخل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة وعلى نفس الوتيرة حقق الفريق الفيومى فوزًا غاليًا على المقاولون العرب بهدف دون رد فى نفس الجولة. إنبى يهزم المقاصة بهدف "قاعود" ومحمد إبراهيم يهدر ركلة جزاء

محمد الشناوى خارج قائمة الأهلى أمام الترسانة فى الكأس

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أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الترسانة ‏المقرر لها مساء غدٍ، في إطار منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر، وضمت قائمة الأهلي كلاً من: ‏ ياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ‏ديانج وأليو بادجي ومحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد ‏هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري ومصطفى شوبير وحمزة علاء وبذلك خرج من القائمة أكثر من لاعب أساسي أبرزهم محمد الشناوي حارس الفريق الذى فضّل الجهاز إستبعاده لإراحته.

اتحاد الكرة يجدد رفض تأجيل مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر

جدد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، رفضهم تأجيل مباراة الزمالك وسموحة المؤجلة بينهما من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 أكتوبر المقبل على استاد الإسماعيلية، فى مواجهة صعبة للطرفين نظرا لتقارب المستوى وتقديم الفريق السكندرى لمستوى مميز منذ قدوم أحمد سامى على رأس القيادة الفنية للموج الأزرق خلفا لحمادة صدقى.

تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى جلسة ظهر غدٍ الأربعاء، مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ومحمد بركات مدير المنتخب.. ويحضر الجلسة، اللجنة الخماسية بكامل تشكيلها والتي تضم، عمرو الجنايني رئيسا، ونائبه الدكتور جمال محمد علي، وعضوية، محمد فضل وأحمد عبد الله وسحر عبد الحق، وترتكز جلسة اللجنة مع جهاز المنتخب، حول التعرف على خطة الفريق في التجمع الدولي خلال شهر نوفمبر، والتي يخوض خلالها الفريق مباراتي توجو في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، ومعرفة كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل تلبيتها وتوفير كل الأجواء التي تساعد الفريق على حسم التأهل للكان مبكرا.

المقاولون يستعرض عضلاته أمام فريق مصر بسداسية مثيرة