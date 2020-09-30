شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تعد بتشريف مصر في المحافل العالمية للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت ميار شريف بطلة التنس المصرية ، فخورة بحمل علم مصر فى بطولة عالمية وسعيدة جدا باهتمام المصريين و كنت مستعمتة باللعب وكنت أتمنى حضور الجمهور فى مباراة اليوم ولكن بعد كورونا ستمتلئ الملاعب بالجماهير مرة آخري.

وأضافت ميار شريف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport، القرعة كانت قاسية وصعبة فى بطولة رولان جلاس ولكنى لعبت بدون أي ضغوط وكنت أسعى للفوز ز وليس لعب مباراة جيدة فقط ، ولكن الخبرة حسمت المنافسة.

وواصلت احترفت التنس فى سنة ونصف فقط وسأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق إنجاز فى أولميباد طوكيو مؤكدة أن تأجيل الأولميباد فى صالحها لزيادة الخبرة والتدريب و أن تألق التونسية أنس جابر كان دافع لى من أجل الوصول لما حققته ومستواها يتقدم وستطور دائما.

وتابعت من الصعب توقع وتكهن اسم بطل وبطلة رولان جلاس، مضيفة الالمانية شيتفى جراف مثلى الأعلى فى التنس، وعن بدايتها قالت أقيم فى إسبانيا منذ عام ونصف بعد أنتهاء الدراسة فى الويالات المتحدة، وصعوبة انتقال مدربي لمصر سبب الإقامة فى إسبانيا.

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وأختتمت ترتيبى تقدم إلى أول 150 لاعبة وحلمى الأول الوصول إلى أول 100 لاعبة فى العالم مضيفة أحلامي أكبر بكثير وأحتاج إلى الخبرة لحسم بطولة كبري وكنت أحلم باللعب فى بطولة كبري وبدأت بعد تخرجى من الجامعة وبعد سنة ونصف من الاحتراف.

وواجهت ميار التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.

وفازت اللاعبة المقاتلة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

وقالت ميار: "لا أعتقد أني قدمت أفضل ما لدي، وأعتقد أنه كان بإمكاني القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل و"لا زلت أملك مساحة كبيرة للتطوير والتحسن ما يمنحني المزيد من الأفضلية والدافع، ولا أستطيع الانتظار للعودة للملعب والتدريب والعمل بجدية أكبر، للعودة واللعب على هذا المستوى".