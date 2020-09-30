شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في تليفزيون الخليج 365 يكشف عن بند مثير في عقد باتشيكو مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون الخليج 365 عن أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، فضل عدم قيادة تدريبات الفريق بالأمس وطلب أولاً توقيع عقوده برفقه مساعديه أليكس كوستا وجوزيه بيدرو لذا قام مدحت عبد الهادي المدرب المساعد بقيادة المران واجتمع باتشيكو مع إدارة الزمالك ووقع علي عقود قيادته للفريق الأبيض لمدة عام قابل للتجديد وحصل علي مقدم عقده.

تابع الاعلامي محمد شبانة في تلقزيون الخليج 365 أن هناك بندًا في عقده يمنح أحقية لكل طرف في فسخ التعاقد عقب نهاية منافسات دوري أبطال إفريقيا وذلك في العشر أيام الأولي من شهر نوفمبر المقبل وبذلك يعد مران اليوم هو أول مران للمدرب البرتغالي في قيادة الزمالك حيث تجمع اللاعبين في الثالثة والنصف من عصر اليوم ثم اجتمع بهم المدرب البرتغالي وشرح خطة العمل في المرحلة المقبلة.

Advertisements

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.