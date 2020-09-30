نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 29/ 9/ 2020 بالدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم، الثلاثاء، الموافق 29/ 9/ 2020 ثلاث مواجهات فى إطار منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث التقى المقاولون العرب مع نادى مصر، وحقق ذئاب الجبل فوزًا عريضًا على منافسه، فيما اصطدم مصر المقاصة مع إنبى الذى اقتنص ثلاث نقاط غالية، وحقق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى، ليواصل تضيق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى.

المقاولون يستعرض عضلاته أمام فريق مصر بسداسية مثيرة

استعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث أضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.

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