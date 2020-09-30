شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: محمد الشناوى "نخلة" واتخانقت مع كوبر بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثنى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة حالياً، والأهلى ومنتخب مصر سابقاً، بمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى والفراعنة، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجارى.

وقال ناجى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " البيت الكبير" على قناة الأهلى: محمد الشناوى نخلة كل مدربيه "بيهزوا" فيها " فى اللى بيوقع بلحة وفى اللى بيوقع سباطة بلح وكل واحد وشطارته"، قعدت مع كوبر 4 أيام اتخانق معه لأننى كنت مصمم على ضمه وهو لم يكن موافقاً، وفى النهاية لم يقتنع إلا بعد مباراة البرتغال.

وأضاف، كان من الضرورى أن يثبت على مستواه بعد مباراة البرتغال، وضربت له مثلاً للشيخ الشعراوى بأنه عندما كان يقول خطبة حلوة كان يذهب لتنظيف الحمامات، وفى رأي الشناوى أهم لاعب محترف فى الفترة الحالية.

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وواصل، الشناوى يعيش حياته بمنتهى الاحترافية مع عائلته وليس له أصدقاء سوء، ومنذ صغره فى قطاع الناشئين كان خامة مبشرة جداً، ومواصفاته كانت عالمية، ولعب معنا درجة أولى قبل الرحيل عن الأهلى، لديه طموح كبير لا يتوقف وهذا أهم ما يميزه.

استكمل: فى أمم أفريقيا الجماهير انتقدت جميع اللاعبين ياستثناء الشناوى وطارق حامد، والمحافظة على مستواه بعد تألقه فى المونديال كان بفضل الأجواء الصحية من حوله.

اختتم: معدلات القوى والعلاقة بين جهازه العضلى والعصبى ساعدته على صناعة الأهداف أيضاً، وأراسله بعد كل مباراة برسالة صوتية وأقول له " أنا فخور بك".