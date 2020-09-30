شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يتفاعل مع صورة حفيد الخطيب بعد دعمه بحركته الشهيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى، مع صورة "على" أصغر أحفاد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والذى دعم مؤمن بتجسيد أشهر حركاته عند الاحتفال.

ونشر مؤمن صورة لحفيد بيبو وعلق عليها بـ "قلوب"، ويعانى مؤمن من مرض نادر فى الجهاز العصبى، ويخضع لاعب القلعة الحمراء للعلاج المكثف أملاً فى التعافى سريعاً والعودة إلى الملاعب.

واقترح عدد من كباتن النادي الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

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وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

فى سياق آخر، اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم أحمد جمال لادارة مباراة الأهلي والترسانة بدور الـ16 لمباريات كآس مصر المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السلام.. وشهدت قائمة الأهلى للمباراة الترسانة المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة، كلاً من: محمد الشناوى حيث فضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته بعدما شارك فى جميع مباريات الفريق الـ30 التى خاضها ببطولة الدورى حتى الأن والتى توّج بها الأهلى رسمياً مؤخراً كما خرج من القائمة، كلاً من، رامى ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولى التونسى على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على أجازة لمدة يومين قبل الأنضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه فى الأجندة الدولية.