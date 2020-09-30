شكرا لقرائتكم خبر عن "حفيد" محمود الخطيب يدعم مؤمن زكريا بأشهر حركاته الاحتفالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام على "حفيد" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، بتقليد الحركة الشهيرة لمؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، والتى كان يكررها مؤمن خلال احتفاله بالأهداف، قبل تعرضه للإصابة فى الجهاز العصبى والتى أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ومازال لاعب الأهلى يخضع للعلاج داخل وخارج مصر.

واقترح عدد من كباتن النادي الأهلي منح جزء من مكافأة الدوري الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذي يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة في مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادي قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب في محنته.

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وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبي المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبي الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدوري من داخل غرفة ملابس الفريق ، وشارك زكريا صورة لاعبي الأهلي من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفي بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 في تاريخ القلعة الحمراء.

فى سياق آخر، اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد الحكم أحمد جمال لادارة مباراة الأهلي والترسانة بدور الـ16 لمباريات كآس مصر المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء باستاد السلام.. وشهدت قائمة الأهلى للمباراة الترسانة المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء، بدور الـ16 لكأس مصر غياب أكثر من لاعب لأسباب مختلفة حيث خرج من القائمة، كلاً من: محمد الشناوى حيث فضّل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق إراحته بعدما شارك فى جميع مباريات الفريق الـ30 التى خاضها ببطولة الدورى حتى الأن والتى توّج بها الأهلى رسمياً مؤخراً كما خرج من القائمة، كلاً من، رامى ربيعة وأحمد الشيخ ووليد سليمان للإصابة وخرج أيمن أشرف وعمرو السولية للإيقاف بجانب صالح جمعة لأسباب فنية والدولى التونسى على معلول بسبب سفره إلى بلاده للحصول على أجازة لمدة يومين قبل الأنضمام لمنتخب تونس والمشاركة معه فى الأجندة الدولية.