شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواصل تضييق الخناق على الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تضييق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 7 وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

شهد الشوط الأول قوة وندية بين الفريقين، وسعى كل فريق لهز شباك منافسه، وفى الدقيقة 41 ارتكب مروان النجار لاعب زعيم الثغر خطأ مع إريك تراورى، ليحتسب الحم جهاد جريشة ركلة جزاء، ثم عاد للفار ليحتسبها من على حدود منطقة الجزاء ويشهر البطاقة الحمراء لمران النجار.

وفى الدقيقة 46 أحرز إريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز، وبالعودة لتقنية الفار قرر الحكم إلغاء الهدف، بداعى ارتطام الكرة بيد جون أنطوى، قبل تسجيلها بالمرمى.

وفى الشوط الثانى، أحرز الغانى جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 52، وألغت تقنية الفار هدف لإريك تراورى، كما سدد خالد قمر لاعب الاتحاد كرة مقصية نموذجية على مرمى المهدى سليمان حارس بيراميدز، لتمر الكرة أعلى المرمى بقليل.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد توفيق - ولفريد كانون

Advertisements

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراورى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - نبيل دونجا - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - محمد فاروق - عمر العيوني.

فيما خاض الاتحاد السكندرى المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: عمرو خليل

فى الدفاع: السيد سالم، اسلام جمال، مروان النجار، محمود شعبان

فى الوسط: خالد الغندور، عمرو الميدانى، هشام محم

فى الهجوم: كريم الديب، خالد قمر، ورزاق سيسيه