إكرامي يتحدث عن.. دعم مصطفى شوبير وعلاقته بفايلر والأهلي وأمنيته للشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق والمنتقل حديثاً لصفوف نادي بيراميدز، أنه قام بدعم مصطفى شوبير حارس الأهلي الشاب قبل مباراته الرسمية الأولى مع الفريق في كأس مصر.

ويتواجد مصطفى شوبير ضمن قائمة الأهلي لمباراة الترسانة في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر، ويستعد لمباراته الأولى في ظل غياب محمد الشناوي من أجل إراحته، وعدم جاهزية علي لطفي بعد تعافيه مؤخراً من فيروس كورونا.

وقال إكرامي في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" "بالطبع أتمنى التوفيق لمصطفى شوبير، لقد تواصلت معه هاتفياً، من المهم أن يظهر أمام الجماهير بالشكل الجيد والجميع يطمئن على مستقبل الأهلي، هو حارس جيد".

وتابع "بالطبع مشفق على مصطفى شوبير، هناك ضغوطات عديدة، خاصة وأن والده أحمد شوبير، حارس له تاريخ وأيضاً إعلامي كبير وبالتأكيد هناك من سيتمنى عدم نجاح تجربة مصطفى شوبير".

وصرح "قلت لمصطفى شوبير أن لا يُحمل نفسه فوق طاقتها ولا يثق نفسه بشكل زائد عن الحد وأيضاً لا يكن مشدوداً أو متوتراً، متأكد أنه سوف يقدم مباراة جيدة".

وشدد "لا يوجد أي مجاملات في كرة القدم".

وأضاف "التفكير بشأن مستقبلي مع الأهلي استغرق 6 أشهر وبالطبع قمت باستشارة والدي، لكن كما قلت من قبل، وجدت أن كل الظروف تؤدي لرحيلي عن الفريق وأعلنت ذلك".

وأكمل "في مصر لا يوجد أي أمور تظل في الخفاء، يوماً ما ستعلم الجماهير المقابل المادي بشأن انتقالي لبيراميدز، منذ فبراير والجميع يعلم أنني سأنتقل لبيراميدز، لماذا لم يتحدث أحد عن المقابل المادي وقتها؟".

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واستمر "طوال فترة وجودي في الأهلي لم أفتعل أي أزمة، عندما قلت سأعود له يوماً ما، كان الأمر متعلق اذا كنت سأضيف للنادي أو لا، لا أعلم ما سيحدث في المستقبل البعيد، والأهلي ليس مؤسسة خيرية لإيواء اللاعبين بعد الاعتزال".

وأوضح "موقفي مختلف عن عصام الحضري بكل تأكيد، الحضري كان لديه عقد مع الأهلي وترك النادي ورحل، بالنسبة لي عقدي انتهى، ولم أتخذ أي خطوة إلا بعد انتهاء كل الأمور مع النادي، أعلنت رحيلي والأهلي وافق ولا مشاكل..

واسترسل "علاقتي بفايلر انتهت بعد رحيلي من الأهلي، كنت اتحدث معه بشكل مستمر، ونصحته بأن يصنع كوادر قيادية داخل الفريق بعد رحيل اللاعبين الكبار، علاقتي به كانت جيدة، وحالياً أنا في بيراميدز والأمور انتهت".

وعن أحمد الشناوي قال "بالطبع كنت أحب التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم لكن ليس بسبب تلك الإصابة القوية التي تعرض لها أحمد الشناوي، لكن في النهاية هذا قدر الله، الشناوي أمامه فرصة للمشاركة في بطولات أخرى".

وعن معادلة محمد الشناوي حارس الأهلي لرقمه القياسي في الدوري علق "ضاحكاً" "الشناوي مجرم".

واستكمل "محمد الشناوي أخ أصغر لي، قدم موسم استثنائي، لديه الفرصة لتحطيم الرقم القياسي، أتمنى أن يُتوج موسمه بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، وهو أفضل حارس في مصر حالياً".

وأكد "الأهلي سيظل بيتي، لا يوجد أي خصومة مع أي شخص داخل الأهلي، في النهاية النادي بالنسبة لي ليس أشخاص، الكيان هو الباقي، والجماهير هي الأنقى، حتى لو هناك غضب وتجريح واساءة، أنا مسامح ومتقبل، وعمري ما هزعل من الجماهير".

وتابع "لم انتقل لبيراميدز "مجبراً" ولكن بكامل إرادتي، فخور إن اسمي ارتبط بالنادي الأهلي، أمر أتشرف وأفتخر به دائما، قمت بمخاطبة الأهلي من أجل المشاركة في التدريبات مع بيراميدز لكوني مقيد مع الفريق، مجرد إجراء واحترام للأهلي".

واختتم "شعرت أن هناك غضب من الجماهير، وأن كلامي لم يعد مقبولاً، لكن حتى لو هناك غضب جماهيري، فأنا متقبله تماماً، فهناك رصيد، الجماهير كانت تساندني كثيراً".