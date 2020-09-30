"مبخافش إلا من اللي خلقني".. مرتضى يوجه 6 رسائل في أول مران لباتشيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حضر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المران الأول للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو مع الفريق الأبيض، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل بالدوري الممتاز.

وقال مرتضى، في جلسة عقدها مع لاعبي الزمالك وسط حضور الجهاز الفني الجديد بقيادة باتشيكو: "نرحب بباتشيكو، وحرصت على حضور المران الأول له مع الزمالك".

وأضاف في مقطع فيديو بثته قناة الزمالك: "ستجدون مستحقاتكم بعد المران (عشان محدش يبقى ليه حجة)، وأتمنى لكم التوفيق في المباريات المقبلة بالدوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "تداركنا موقف الجهاز الفني سريعا وشكّلنا لجنة لإدارة الأزمات، وباتشيكو كان مطلبا، وهو المسؤول مسؤولية كاملة عن 3 ملفات، وهي التعاقدات الجديدة والراحلين وعودة المعارين".

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وأكمل: "باتشيكو كان مدربا للزمالك من قبل، وأتحدى مَن يقول أنني كنت أتدخل في عمله".

وواصل موجها حديثه للاعبين: "مَن كان حزينا أو غاضبا يجب أن نبدأ صفحة جديدة، والمعيار سيتمثل في مدى جدّيتك في التدريبات وإخلاصك في تنفيذ خطط الجهاز الفني في الملعب".

وانتقل مرتضى للحديث عن بيان اللجنة الأولمبية قائلا: "سأرد على بيان اللجنة الأولمبية في مؤتمر صحفي بنادي الزمالك يوم السبت المقبل لأن لدينا مباراة هامة أمام المصري يوم الخميس حتى لا يتشتت اللاعبون".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا: "سأرد في مؤتمر صحفي عالمي في نادي الزمالك بالتسجيلات والمستندات والأشياء التي لم ترد اللجنة الألمبية عليها حتى تعرف مصر الحقيقة، (مبخافش إلا من اللي خلقني)".