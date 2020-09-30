الكشف عن حكام مباراة الأهلي والترسانة.. وتطبيق الفار في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات كأس مصر.

ونجح اتحاد الكرة في الحصول على الموافقات والاعتمادات الرسمية بشأن تطبيق التقنية في مباريات الدوري بداية من الدور الثاني للموسم الحالي.

ونشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "نجح اتحاد الكرة في الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لبطولة كأس مصر اعتباراً من الموسم الحالي 2019/2020 ضمن البطولات المسموح لها باستخدام التقنية".

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وقامت لجنة الحكام بالكشف عن طاقم مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر مساء اليوم الأربعاء بملعب "الأهلي WE استاد السلام".

ومن المقرر أن يُدير المباراة الحكم أحمد جمال، ويُعاونه كلا من محمود عبدالسميع وخالد رمضان، ومحمد محمود عبدالله حكماً رابعاً.

واختارت لجنة الحكام الثنائي محمد عباس قابيل وصبري إبراهيم حكم وحكم مساعد للفيديو.