بالفيديو.. ديست يصل إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصبح سيرجينو ديست، ظهير أيمن أياكس أمستردام، أقرب من أي وقت مضى للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقتراب التوصل لاتفاق مع النادي الهولندي.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية إن اللاعب الأمريكي سافر إلى برشلونة بإذن من أياكس مساء اليوم الثلاثاء، ولكن إدارة النادي الإسباني لا تود الإعلان عن الأمر رسميا قبل الانتهاء من الاتفاق مع أياكس.

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وأضافت أن صاحب الـ19 سيخضع للكشف الطبي غدا الأربعاء تمهيدا للإعلان عن الصفقة رسميا يوم الخميس المقبل مقابل 25 مليون يورو، وسيوقع اللاعب عقدا لخمس سنوات حتى يونيو 2025.

وسيكون ديست أولى صفقات برشلونة في عهد المدرب الجديد رونالد كومان، الذي يعرف جيدا قدراته خلال فترة لعبه لأياكس، حيث أصبح واحدا من أفضل اللاعبين الواعدين بمركز الظهير الأيمن في أوروبا.

يُذكر أن ديست، الذي كان أحد أهم مفاتيح لعب أياكس في الموسم الماضي بعد صناعته 5 أهداف في الدوري الهولندي، سيعوض رحيل البرتغالي نيلسون سيميدو الذي انتقل إلى وولفرهامبتون الإنجليزي.