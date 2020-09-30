توتنهام يهزم تشيلسي بركلات الترجيح في كأس كاراباو

محمد اسماعيل - القاهرة - تأهل فريق توتنهام هوتسبير إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية "كاراباو" بعد التغلب على تشيلسي بركلات الترجيح.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل (1-1)، بعد أن تقدم تشيلسي وتعادل منافسه الأبيض الذي فاز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

وينتظر توتنهام القُرعة لمعرفة منافسه المقبل في دور الثمانية من أجل التقدم في بطولة يأمل في حصد لقبها للعودة لمنصات التتويج.

المباراة شهدت مشادة بين جوزيه مورينيو مدرب توتنهام ولاعبه السابق فرانك لامبارد الذي يقود تشيلسي من مقعد المدير الفني حالياً، قبل أن تتدارك الأمور.