الخليج 365 يكشف.. كيف يفكر جهاز المنتخب بشأن قائمة معسكر نوفمبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

اجتمع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري منذ أيام للحديث عن الاستعدادات المقبلة للمنتخب وكيف سيتم اختيار عناصر قائمة المنتخب لمعسكر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يستعد منتخب مصر لمواجهتي توجو خلال فترة التوقف الدولي بشهر نوفمبر ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن الجهاز الفني للمنتخب اتفقوا على أنه لن يتم الاستعانة بعناصر جديدة إلا في أضيق الحدود (لاعب أو اثنين)، خاصة وأنه لن يكون هناك فترة تجارب أثناء المعسكر لضيق الوقت.

وأشار المصدر، أن جهاز المنتخب استقر بشكل كبير على الاختيارات والأسماء المتاحة سواء للقائمة أو لقائمة الانتظار حال حدوث أي إصابات أو إيقافات.

وصرح المصدر، أن جهاز المنتخب استقر على 4 محترفين وهم محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، محمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي).

وفيما يخص موقف النني، قال المصدر أن الأمر لم يُحسم بعد بشكل نهائي، فهناك مناقشات تتم بشأن وجود اللاعب من عدمه، فهناك وجهة نظر أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة مع المنتخب والبدري لم يفرض خطته بعد وبالتالي يجب أن يكون هناك اعتماد على العناصر القديمة.

أما رمضان صبحي المنتقل حديثاً لصفوف بيراميدز، فجهاز المنتخب استقر بشكل كبير على تأجيل الاستعانة به وعدم ضمه لمعسكر نوفمبر، نظراً لأنه لم يشارك في أي مباراة منذ ديسمبر من العام الماضي بسبب الإصابة.

وتابع المصدر حديثه بأن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وناصر ماهر لاعب سموحة ضمن الوجوه الجديدة التي ينظر جهاز المنتخب في مسألة وجود أي منهما خلال معسكر نوفمبر.

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وشدد المصدر، أن هناك تنسيق سوف يتم بين حسام البدري، وشوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بشأن قائمة الأخير وحال احتياجه لبعض العناصر بشأن الاستعداد للأولمبياد.

حراسة المرمى

وقال المصدر، أن جهاز المنتخب استقر على تواجد 4 حراس في المعسكر المقبل وهم، محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبوجبل أو محمود عبدالرحيم "جنش" (الزمالك) وفقاً لمن سيشارك بشكل أساسي مع الفريق في المرحلة المقبلة، ومحمد بسام (طلائع الجيش)، ومحمود جاد (إنبي).

وأشار المصدر، أنه في حال قرر شوقي غريب ضم محمود جاد لقائمة المنتخب الأوليمبي، سوف يضم البدري محمود حمدي (مصر المقاصة).

خط الدفاع

وكشف المصدر، أن جهاز المنتخب استقر على اختيار الأسماء التالية للتواجد في خط الدفاع وهم: أحمد فتحي، أيمن أشرف، رامي ربيعة (الأهلي)، أحمد حجازي (وست بروميتش)، محمد حمدي وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، محمود علاء (الزمالك).

وأشار المصدر، أن رجب بكار يُعد ضمن اختيارات جهاز المنتخب لكن الأمر متوقف على مشاركته بشكل أساسي مع فريقه بيراميدز في المباريات، وحال لم يحدث، سيتم الاستعانة بمحمد هاني لاعب الأهلي.

الوسط:

وأشار المصدر، أن جهاز المنتخب استقر على الأسماء التالية في خط الوسط وهم: طارق حامد وأحمد سيد "زيزو" (الزمالك)، عمرو السولية وحمدي فتحي (الأهلي)، إسلام عيسى وعماد نبيل "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا).

الهجوم:

وفيما يخص خط الهجوم، قال المصدر أنه تم الاستقرار بشكل كبير على الأسماء التالية: محمد صلاح (ليفربول)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، وحسام حسن (سموحة)، ومصطفى محمد (الزمالك).

قائمة الطوارئ

وقال المصدر، أن جهاز المنتخب استقر على عدد أسماء ستتواجد ضمن قائمة "الطوارئ"، وسيتم استخراج تأشيرات سفر لهم أيضاً، نظراً لإمكانية الاستعانة بأي لاعب منهم حال حدثت إصابات.

واستقر الجهاز على التالي: محمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ومحمود عبدالمنعم "كهربا" ومروان محسن (الأهلي)، محمود حمدي "الونش" ويوسف إبراهيم "أوباما" (الزمالك)، علي جبر (بيراميدز)، ومروان حمدي (وادي دجلة).