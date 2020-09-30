أولمبياكوس "كوكا" يتأهل لمجموعات دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
تأهل نادي أولمبياكوس اليوناني إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل سلبيًا مع أمونيا نيقوسيا القبرصي في إياب الدور التمهيدي الأخير.
وكان أولمبياكوس قد نجح في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب من التمهيدي الأخير في اليونان بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب، اليوم الثلاثاء.
وغاب المصري أحمد حسن "كوكا" عن تشكيل أولمبياكوس في مباراة الثلاثاء في ظل تواجده على مقاعد البدلاء، بعدما شارك كأساسي في الذهاب.
كما تأهيل دينامو كييف الأوكراني إلى مجموعات الأبطال بعدما فاز على جينت البلجيكي بثلاثة أهداف نظيفة في الإياب، بعدما تفوق ذهابًا بهدفين لواحد.
كما تأهل فيرينتسفاروشي المجري إلى دور المجموعات بتعادله مع مولده النرويجي سلبيًا في الذهاب، بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في لقاء الذهاب.
الجدير بالذكر أن الأندية التي ودعت دوري أبطال أوروبا من التمهيدي الأخير، ستتوجه مباشرة للمشاركة في دور المجموعات من الدوري الأوروبي.
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