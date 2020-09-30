هشام حطب يؤكد عدم صحة مستندات مرتضى منصور.. ويزور النائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية عن الشكوى التي قدمها مرتضى منصور ضده وأعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنه نجح في إثبات عدم صحة مستندات رئيس الزمالك.

وفي تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن" قال حطب: "مرتضي منصور أظهر أوراق خلال الفترة الماضية تفيد بتطاول أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية ضد الدولة وأن ذلك الحديث لم يحدث مطلقا، وكل الأوراق التي ظهرت غير حقيقية، وتواجدت في مكتب النائب العام لإثبات عدم صحة ادعاءاته، ولإظهار مدى وطنية الأعضاء وتم تسليم الأختام الخاصة باللجنة الأوليمبية للمسؤولين".

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وأضاف حطب: "ننشكو رئيس الزمالك إلي النيابة العامة ولكن الشكوي كانت مقدمة منه فقط، وأثبتنا أن جميع الاوراق غير صحيحة خلال التحقيقات، وقانون اللجنة الأوليمبية يحرم التواجد داخل المحاكم الأهلية إلا في حاله وجود نزاع قضائي فقط، وحالنا التهدئة مع رئيس الزمالك ولكن جميع المحاولات فشلت جميعها".

وأشاد هشام حطب بلإنجاز الكبير التي حققته لاعبة التنس ميار شريف، وأكد أن لديها مستقبل كبير في بطولات التنس القادمة ويتمني له النجاح دائما.

وقال حطب إنه لم ير لاعبة من قبل حظيت بمثل هذا الإهتمام كميار شريف ونجاحاها خلال الأيام القادمة يتطلب فقط أن تُزيد من التدريبات والعمل الجاد، وسيكون لها مستقبل رائع ومن الممكن أن تحقق ميدالية أوليمبية في طوكيو العام القادم.