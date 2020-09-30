بالفيديو.. مورينيو يغادر الملعب لإحضار لاعبه من دورة المياة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، إثارة الجدل في مواجهة تشيلسي بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعدما التقطته عدسات الكاميرات وهو يغادر الملعب قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ14 دقيقة.

وظهر مورينيو غاضبًا بعدما أهدر هودسون أودوي لاعب تشيلسي فرصة تسجيل الهدف الثاني للبلوز في شباك توتنهام، قبل أن يغادر أرض الملعب ويتجه إلى النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس باستاد توتنهام.

وتبيَّن بعد ذلك وفقا للتقارير الإنجليزية أن إريك داير، مدافع توتنهام الذي كان يلعب المباراة، اضطر للمغادرة نحو دورة المياة، مما أجبر مورينيو للذهاب خلفه، قبل أن يعود اللاعب ومدربه إلى أرض الملعب مجددا.

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وكان جوزيه مورينيو دخل في مشادة كلامية مع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي، حيث ظهر المدربان في صورة نقاش حاد على خط التماس، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم البلوز بهدف دون رد.

ثم عاد مورينيو ليصافح لاعبه السابق لامبارد ليتم تدارك الأمور قبل احتكام الفريقين إلى الركلات الترجيحية، والتي منحت توتنهام التفوق على تشيلسي بنتيجة (5-4)، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وتأهل فريق مورينيو إلى ربع نهائي كأس "كاراباو"، وينتظر القرعة لمعرفة منافسه المقبل في دور الثمانية من أجل التقدم في بطولة يأمل في حصد لقبها للعودة لمنصات التتويج.