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ميدو يكشف موقف لاعبي الأهلي من فايلر

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أكد أحمد حسام ميدو أن جميع لاعبي الأهلي سيطر عليهم حالة غضب من تصرفات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي.
وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على

شاشة قناة النهار: "لاعبو الأهلي أخبروني بأنهم غاضبين من تصرفات فايلر خاصة بعدما أصبح يقوم بالمبيت في فندق منفصل عن اللاعبين في ليلة كل مباراة".
أضاف: "لاعبو الأهلى الأساسيين هم من أخبروني بغضبهم من تلك التصرفات وهذا تسبب في أزمة في الأهلي".
وختم حديثه قائلا: "تصرفات المدرب أصبحت غير منطقية للغاية بعد عودة النشاط الرياضي ولذلك هذا تسبب في غضب من جانب المنظومة في الأهلي سواء لاعبين أو إدارة".
 
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