أحمد حسن: باتشيكو الأنسب لقيادة الزمالك

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر أن هناك مثالية من الزمالك في التعاقد مع باتشيكو رغم هروبه من قبل.

وقال حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن الزمالك تصرف بشكل جيد في ملف المدير الفني خلفا لكارتيرون.

وأتم أن باتشيكو عاش أجواء نادي الزمالك من قبل على الرغم من تغير اللاعبين المتواجدين حاليا ولكنه على علم بالوضع الحالي داخل الفريق.

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن طريقة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق تختلف عن موقف رينيه

فايلر مدرب الأهلي مع القلعة الحمراء.

قال الصقر في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كارتيرون فاجئ الجميع خاصة وأنه لم يكن لديه أي مشكلة مع الزمالك وكان يحقق نتائج جيدة والفريق كان مستقر بشكل كبير".

وتابع أن فايلر وضعه مختلف لأنه كان يوجد مؤشرات تؤكد أنه قد يرحل عن الأهلي لأسباب مختلفة.