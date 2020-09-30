أحمد حسن: مندهش من موقف فايلر.. ولا بد من توجيه الشكر له

يرى أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي لن يتأثر حال رحيل رينيه فايلر.

وقال الصقر خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "فايلر حقق نجاحات مع الأحمر ولكنه لا يتعامل بذكاء الفترة الاخيرة.

واردف: المدرب الاجنبي دائما طموحه كبير، شيء غريب ان ينوي فايلر الرحيل قبل شهر من نهاية بطولة كبيرة من الممكن ان يفز بها.

وتابع: كنت متوقع ان يستمر فايلر لنهاية دوري الابطال، ارى ان الاهلي مؤخرا مستواه اصبح اقل بسبب قلة اهتمام اللاعبين.

واتم كلماته: الزمالك لن يتاثر برحيل كاريترون، والاهلي ايضا لن يتأثر برحيل فايلر، عليه توجيه الشكر له.

مع الأحمر ولكنه لا يتعامل بذكاء الفترة الاخيرة.واردف: المدرب الاجنبي دائما طموحه كبير، شيء غريب ان ينوي فايلر الرحيل قبل شهر من نهاية بطولة كبيرة من الممكن ان يفز بها.وتابع: كنت متوقع ان يستمر فايلر لنهاية دوري الابطال، ارى ان الاهلي مؤخرا مستواه اصبح اقل بسبب قلة اهتمام اللاعبين.واتم كلماته: الزمالك لن يتاثر برحيل كاريترون، والاهلي ايضا لن يتأثر برحيل فايلر، عليه توجيه الشكر له.

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