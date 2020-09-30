نجح اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم في الحصول على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم لبطولة كأس مصر اعتبارا من الموسم الحالي 19/2020 ضمن البطولات المسموح لها بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مبارياتها . 19/2020 ضمن البطولات المسموح لها بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في مبارياتها . وكانت لجنة الحكام بالاتحاد قد أعلنت قبل قليل طاقم حكام مباراة الأهلي مع الترسانة ضمن دور ال 16 للبطولة متضمنا حكما للفيديو ومساعد له فور اعتماد البطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. تطبيق تقنية الفيديو في بطولة كأس مصر للموسم الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.