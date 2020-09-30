حسام الحاج علي: إبراهيموفيتش منح ميلان قوة إضافية

أكد حسام الحاج علي نجم منتخب تونس الأسبق أن وجود زلاتان إبراهيموفيتش واستمراره بصفوف فريق ميلان أعطى قوة إضافية للفريق الإيطالي.

وقال حسام الحاج علي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رغم الحديث الذي كثُر خلال فترة الميركاتو عن كبر عمر إبراهيموفيتش لا يزال وجوده يعطي قوة إضافية لميلان وسبب أساسي في ظهور ميلان بشكل مميز".

وأضاف: "بيرلو يتحمل مسؤولية تراجع مستوى يوفنتوس في المباريات الأخيرة وذلك بسبب كثرة التغيير في التشكيل".

وختم حديثه قائلا:"بيرلو في حاجة إلى أن يُثبت التشكيل خلال المباريات المقبلة".

اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "رغم الحديث الذي كثُر خلال فترة الميركاتو عن كبر عمر إبراهيموفيتش لا يزال وجوده يعطي قوة إضافية لميلان وسبب أساسي في ظهور ميلان بشكل مميز".وأضاف: "بيرلو يتحمل مسؤولية تراجع مستوى يوفنتوس في المباريات الأخيرة وذلك بسبب كثرة التغيير في التشكيل".وختم حديثه قائلا:"بيرلو في حاجة إلى أن يُثبت التشكيل خلال المباريات المقبلة".

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