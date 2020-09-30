أحمد حسن: رد اللاعبين يكون بالملعب وليس "السوشيال ميديا"

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن اللاعب يجب أن يرد دائما من خلال اداءه داخل الملعب.

وقال الصقر خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "دائما اللاعب يحاول أن يرد ويوصل الرسالة داخل الملعب من خلال اداءه وليس

بالسخرية من المنافسين أو على السوشيال ميديا".وأكمل: "من يريد أن يثبت شخصيته وقيمته يكون من خلال الملعب فقط ولا شئ آخر ، لكن اليوم هناك لاعبين يعيشون على الشو وليسوا في مستواهم".وقال حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: " لن ألقى نفس الهجوم بسبب عملي في نادي زد مثلما حدث معي في بيراميدز.واكد: اللجان الإلكترونية هاجمتني بشكل غير طبيعي قبل ذلك لكني في النهاية لا أشغل بالي بذلك.واتم: في النهاية الجميع سيعرف أني كنت على حق، كان لدي طموح وتطلعات من عملي في بيراميدز بعيدًا عن الخلافات