أبو طالب العيسوي: الإسماعيلي سيعود أقوى وسينافس على البطولات

كشف أبو طالب العيسوي المدرب العام لنادي الاسماعيلي أن الفريق بدأ استعدادته اليوم للمواجهه سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة بالإسماعيلية.
و قال أبو طالب العيسوي خلال تصريحات تليفزيونية، ان ما يمر
و اكد ابر طالب العيسوي انهم يسعون لانهاء الموسم بشكل جي نوعاً مشيرا الي الموسم القادم سوف تكون هناك صفقات ترضي جمهور الإسماعيلية و اضاف انه يوعد جماهير الاسماعيلي بالمنافسة علي بطولة الدوري الموسم القادم.
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