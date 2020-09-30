أبو طالب العيسوي: الإسماعيلي سيعود أقوى وسينافس على البطولات

كشف أبو طالب العيسوي المدرب العام لنادي الاسماعيلي أن الفريق بدأ استعدادته اليوم للمواجهه سموحة المقرر إقامتها يوم الجمعة بالإسماعيلية.

و قال أبو طالب العيسوي خلال تصريحات تليفزيونية، ان ما يمر

به نادي الاسماعيلي من ظروف قادر علي تخطيها فنادي الاسماعيلي نادي عريق و اضاف انه يشعر بالجمهور و يطمئنه ان ما يمر به الاسماعيلي فترة مؤقتة و ستمر.و اكد ابر طالب العيسوي انهم يسعون لانهاء الموسم بشكل جي نوعاً مشيرا الي الموسم القادم سوف تكون هناك صفقات ترضي جمهور الإسماعيلية و اضاف انه يوعد جماهير الاسماعيلي بالمنافسة علي بطولة الدوري الموسم القادم.