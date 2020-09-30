أحمد حسن: نادي زد يهدف للاهتمام بالناشئين وليس المنافسة على البطولات

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن نادي زد هدفه الاهتمام بقاعدة الناشئين وليس المنافسة على البطولات.

وقال حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن هناك مجموعة من المستشارين الفنيين مثل ميدو ومحمد زيدان وعماد متعب وسيف زاهر وغيرهم.

وأتم أن النادي لديه استراتيجية معينة هدفها تطوير الناشئين ودليل على ذلك شراكة التي اجريت مع نادي بوروسيا دورتموند.

الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى أن هناك مجموعة من المستشارين الفنيين مثل ميدو ومحمد زيدان وعماد متعب وسيف زاهر وغيرهم.وأتم أن النادي لديه استراتيجية معينة هدفها تطوير الناشئين ودليل على ذلك شراكة التي اجريت مع نادي بوروسيا دورتموند.

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