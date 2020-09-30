ميدو يكشف دور والده في احترافه

كشف أحمد حسام ميدو دور والده في احترافه، حيث أكد أن والده كان دوما ينصحه باللعب في أوروبا.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي

يقدمه على شاشة قناة النهار: "والدي كان دوما ينصحني باللعب في أوروبا ويقول لي اللي ملعبش في أوروبا ملعبش كورة".أضاف: "بسبب حديث والدي معي ونصائحه كان لدي رغبة كبيرة في الاحتراف وبالفعل احترفت في أوروبا".وختم حديثه قائلا: "يجب أن يكون لديك شخصية قوية تجعلك قادرا على الاحتراف في أوروبا الأمر لا يتعلق بالموهبة فحسب".