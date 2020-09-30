أحمد حسن: الهبوط لن يلغى هذا الموسم

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه يعتقد بأن الهبوط لن يلغي هذا الموسم في الدوري الممتاز

وقال حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت الى أن المفترض أن بطولة الدوري تقام بنظام هبوط وصعود.وأتم أن البطولة بدأت بدون أخطاء وبالتالي لازم تنتهي بالشكل الطبيعي المقرر له حسب اللوائح.