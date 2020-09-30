أحمد حسن: الهبوط لن يلغى هذا الموسم

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أنه يعتقد بأن الهبوط لن يلغي هذا الموسم في الدوري الممتاز.
وقال حسن في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت الى أن المفترض أن بطولة الدوري تقام بنظام هبوط وصعود.
وأتم أن البطولة بدأت بدون أخطاء وبالتالي لازم تنتهي بالشكل الطبيعي المقرر له حسب اللوائح.
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