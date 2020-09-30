خيتافي يصعق ريال بيتيس ويرتقي مؤقتا لصدارة الليجا 

عمق خيتافي جراح ريال بيتيس في الليجا بعد أن أذاقه خسارة ثانية على التوالي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء على ملعب (كوليسيوم ألفونسو بيريز) ضمن الجولة 4 من الليجا.
أنهى الفريق المدريدي المهمة "إكلينيكيا" في الـ45 دقيقة الأولى بثلاثة أهداف سجل منها المهاجم المخضرم أنخيل رودريجيز هدفين في الدقيقتين 13 و42، بينما تكفل مارك كوكوريا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39.
وزادت مهمة الفريق الأندلسي صعوبة في اللقاء بطرد مدافعه الجزائري عيسى ماندي ببطاقتين صفراوين في غضون دقيقة (ق82 و83).
وبهذه النتيجة يستعيد الفريق المدريدي انتصاراته في الليجا، الثاني منذ بداية الموسم، بعد تعادله سلبيا في الجولة الماضية أمام ديبورتيفو ألافيس، ليرتفع رصيده إلى 7 نقاط تضعه مؤقتا في صدارة الليجا، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام ريال مدريد.
بينما تجرع بيتيس الخسارة الثانية تواليا بعد بداية قوية بانتصارين متتاليين.
وتجمد رصيد فريق المدرب التشيلي مانويل بيليجريني عند 6 نقاط يحتل بها المركز الثالث بشكل مؤقت.
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