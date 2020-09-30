توتنهام يتخطّى عقبة تشيلسي ويبلغ ربع نهائي كأس الرابطة 

تأهل توتنهام إلى الدور ربع النهائي بفوزه على ضيفه تشيلسي بفضل الركلات الترجيحية الثلاثاء ضمن مباريات الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنكليزية.



حجز توتنهام مقعده في ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة في كرة القدم، بعدما تفوق على ضيفه وجاره اللدود تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي الأحد.



وسجّل المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر هدف البلوز (19) في حين وقّع الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف السبيرز (84).



ودخل الفريقان إلى اللقاء في ظروف مشابهة إلى حد ما، إذ تعادلا في الدوري خلال عطلة نهاية الأسبوع لكن بطريقة متناقضة، توتنهام مع نيوكاسل 1-1 بعد أن كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع في مباراة أصيب خلالها نجمه الكوري سون هيونغ مين ما حرمه المشاركة اليوم، وتشيلسي مع وست بروميتش ألبيون 3-3 بهدف في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي أنهى شوطه الأول متخلفا 3-صفر.



وبلغ فريق مورينيو ثمن نهائي كأس الرابطة من دون أن يلعب مباراة الدور الثالث مع ليتون أورينت من الدرجة الرابعة، إذ اعتبر فائزا 3-صفر جراء ظهور عدة حالات إيجابية لفيروس كورونا في صفوف الأخير، فيما تغلب تشيلسي، المدعو لمباراة دربي أخرى السبت ضد كريستال بالاس في الدوري، على بارنسلي من الدرجة الأولى بسداسية نظيفة.



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ويشكل البقاء في مسابقة كأس الرابطة، فرصة لتوتنهام من أجل محاولة إحراز لقبه الأول على الإطلاق منذ عام 2008 حين توج بكأس الرابطة بفوزه في النهائي على تشيلسي بالذات.



وبدأ مدرب تشيلسي فرانك لامبارد اللقاء بإشراك الحارس السنغالي إدوار مندي أساسيا بعد قدومه إلى الفريق في 24 الحالي من رين الفرنسي مقابل 22 مليون جنيه استرليني، وذلك في ظل الأخطاء العديدة التي يرتكبها الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا.



وكانت البداية مثالية لتشيلسي، إذ استفاد على أكمل وجه من خطأ في منتصف منطقة فريقه من الوافد الجديد من ريال مدريد الإسباني سيرخيو ريغيلون، فوصلت الكرة إلى مواطنه سيزار أسبيليكويتا الذي تلاعب باللاعب ذاته على الجهة اليمنى، قبل أن يلعبها عرضية لتصل إلى فيرنر الذي سددها من مشارف المنطقة إلى الشباك (19)، مسجلا هدفه الأول بقميص الـ"بلوز" منذ قدومه إليهم هذا الصيف من لايبزيغ.



وبعد أن بقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني، حاول مورينيو تدارك الموقف في الدقائق العشرين الأخيرة بادخال هدافه هاري كاين الذي بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء في ظل الجدول المزدحم، إلا أن شيئا لم يتغير بعدما عرف فريق لامبارد كيف يحبط عزيمة سبيرز حتى الدقيقة 84 حين نجح لاميلا في خطف التعادل، مستفيدا من فشل الإيطالي إيمرسون بالمييري في اعتراض كرة عرضية من ريغيلون.



وبقيت النتيجة على حالها حتى احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي سجل فيها توتنهام محاولاته الخمس، وتشيلسي الأربع الأولى حتى وصل دور مايسون ماونت الذي أطاح بالكرة خارج الخشبات، مهديا سبيرز بطاقة ربع النهائي.