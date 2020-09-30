رياضة | نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جان كلير توديبو من الرحيل عن نادي برشلونة، حيث من المؤكد أن المدافع الشاب سيغادر أسوار الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع لو 10 سبورت، فإن توديبو مدافع برشلونة من المحتمل أن تكون وجهته المقبلة هي اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك من خلال بوابة نادي إيفرتون مع المدرب كارلو أنشيلوتي.

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وأضاف الموقع، أن بحث إيفرتون عن التعاقد مع قلب دفاع قد أنتهى بالفعل، وذلك بعدما استقروا على ضم توديبو، وقد تنتهي الصفقة بشكل طبيعي للتوفيز، نظرًا للعلاقة الجيدة التي تجمع الفريق الإسباني بالإنجليزي.

وسبق وأن تعاقد إيفرتون مع ثلاثة لاعبين من صفوف برشلونة على مدار الأعوام الماضية، مثل ياري مينا، وأندرو جوميش، بالإضافة إلى الظهير الأيسر لوكاس ديني.

وانضم توديبو إلى برشلونة خلال شهر يناير من عام 2019 قادمًا من صفوف تولوز، لكنه لم يستطيع اللعب بشكل منتظم قبل أن يرحل على سبيل الإعارة خلال شهر يناير الماضي إلى نادي شالكه ويعود مجددًا إلى البرسا خلال الصيف الحالي.