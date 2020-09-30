رياضة | إنتر ميلان يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستعد لتوجيه ضربة موجعة إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي لن يرحل عن صفوف النادي الإيطالي على الرغم من إهتمام برشلونة الكبير بالتعاقد معه منذ فترة طويلة.

وأكدت فضائية DeportesCuatro الإسبانية أن إنتر ميلان على أعتاب تجديد عقد لاوتارو حتى 2025 مع منحه زيادة كبيرة في راتبه.

وأفادت الفضائية الإسبانية بأن إنتر ميلان يخشى رحيل لاوتارو إلى يوفنتوس يومًا ما لذلك سيضع شرط جزائي في عقده تبلغ قيمته 170 مليون يورو في إذا أراد الإنضمام إلى يوفنتوس.

وأوضحت الفضائية الإسبانية أن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان يرغب في بناء مشروعه على لاوتارو ولوكاكو لذلك سيطلب من إدارة النادي الإيطالي تجديد عقود اللاعبين لضمان قدرته على الاعتماد عليهما في السنوات القليلة القادمة.