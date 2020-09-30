رياضة | الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 30 سبتمبر 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع موسيمانى لخلافة فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسئولو النادي الأهلي على شائعات التفاضو مع بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقى لقيادة الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر الذي اقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وارتبط اسم موسيمانى، المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب إفريقى بتدريب الاهلي عقب اقتراب رحيل السويسري رينيه فايلر عن الفريق.

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وأكد مصدر في لجنة التخطيط بنادى الأهلى على أن النادي لم يتفاوض مع موسيمانى من قريب أو بعيد ولم يرسل له أى عقود للتوقيع عليها نهائيًا كما تردد مؤخرًا. وأضاف: "لم نتفاوض أو نتحدث مع موسيمانى وهو خارج دائرة الترشيحات، حال الإعلان رسمياً عن رحيل السويسرى رينيه فايلر".

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة مساء غدًا الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لكرة القدم.