الامارات | «صالات النصر» يتعاقد مع 4 لاعبين مقيمين

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شكرا لقرائتكم خبر عن «صالات النصر» يتعاقد مع 4 لاعبين مقيمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة النصر لكرة القدم التعاقد مع ثلاثة لاعبين أجانب للانضمان إلى صفوف فريق كرة قدم الصالات، واللاعبين، هم: الاسترالي بويك ويلسون والثنائي البرازيلي فينيسيوس ماركيز وجابريل مينديز، وسيتم قيدهم ضمن فئة المقيمين، كما أعادت الشركة تسجيل اللاعب البرازيلي ديفيد ميسكويتا لاعب الفريق الأول لكرة قدم الصالات ضمن فئة المقيمين.
وأكد مشرف فريق النصر لكرة القدم الصالات منصور بوسمره، عن سعادته بالتعاقد مع اللاعبون الجدد ليكونوا اضافة لفريق الصالات الذي يستعد للمنافسة في الكثير من البطولات الموسم الجديد، وقال لـ «الإمارات اليوم»: «التعاقد مع اللاعبون جاء بناء على توصية من الجهاز الفني بهدف المنافسة على لقب الدوري وهو الهدف الأبرز الذي يسعى له الفريق الموسم المقبل».
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