الامارات | كأس الخليج العربي تدشن الموسم الجديد 8 أكتوبر

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الخليج العربي تدشن الموسم الجديد 8 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين، أمس، بالتنسيق مع اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 في 8 أكتوبر المقبل من خلال مسابقة كأس الخليج العربي بنظامها الجديد، حيث تقام الأدوار التمهيدية في جولتين: الأولى في 8 و9 أكتوبر 2020، ثم الثانية في 12 و13 نوفمبر.

وكانت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أكدت أمس عودة النشاط الرياضي في الدولة، بإجراءات وضوابط محددة لمنع انتشار الفيروس.

وتشهد الجولة الأولى ثلاث مباريات، حيث يستضيف كلباء الجزيرة، وحتا مع بني ياس، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء الفجيرة وعجمان. وفي اليوم الثاني يستضيف شباب الأهلي الظفرة، ويحل خورفكان ضيفاً على العين. وتختتم بمواجهة الوحدة لفريق الوصل.

وحسب نظام المسابقة الجديد، يصعد الشارقة بطل دوري الخليج العربي والنصر بطل كأس الخليج العربي إلى ربع النهائي مباشرة.

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أما دوري الخليج العربي فسينطلق في 16 أكتوبر المقبل بإقامة الجولة الأولى على مدار يومين (16 و17 أكتوبر)، يستضيف في يومها الأول الوحدة حتا في السادسة والربع مساءً، ويحل عجمان ضيفاً على الظفرة في التوقيت نفسه. ويلتقي الفجيرة الشارقة في التاسعة مساءً، والوصل بني ياس في التوقيت ذاته. ويشهد اليوم الثاني إقامة ثلاث مباريات، تقام مباراتان في السادسة والربع مساء الأولى تجمع كلباء وشباب الأهلي، وفي الثانية يلتقي العين وخورفكان. وتختتم بمواجهة النصر للجزيرة في التاسعة مساءً. ومن المقرر أن يختتم الدور الأول من بطولة دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 13 يومي 4 و5 يناير 2021.

وفي جانب آخر قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أمس انطلاق التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة في 9 أكتوبر، واعتمدت كذلك تاريخ 13 نوفمبر لانطلاق دوري الدرجة الأولى على أن يختتم في 24 أبريل، و5 و6 ديسمبر لدور الـ16 في الكأس، ثم ربع النهائي في 21 و22 ديسمبر.

دوري الخليج العربي ينطلق 16 أكتوبر.. ودوري الهواة في 13 نوفمبر.

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