الامارات | «الشارقة لرياضة المرأة» تطلق «60 دقيقة تحدي»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضة المرأة» تطلق «60 دقيقة تحدي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مبادرة «60 دقيقة تحدي»، وهي ساعة رياضة يومياً لجميع موظفات المؤسسة والطاقم الإداري والفني في نادي الشارقة الرياضي التابع لها، على أن يكون لكل إدارة ساعة منفصلة في العديد من الألعاب الرياضية، منها لعبة كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الطاولة ولعبة الاسكواش والتنس الأرضي وتدريبات اللياقة البدنية. وتستمر المبادرة حتى 30 ديسمبر المقبل.

وقالت مدير عام المؤسسة ندى النقبي، في تصريح صحافي، إن المبادرة تأتي في إطار تفعيل النشاط البدني لدى العاملين بالمؤسسة والنادي، لتجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والتغلب على كل المعوقات من خلال خلق بيئة عمل مليئة بالتفاؤل والروح العالية، وليقدم أعضاء فريق العمل كل ما لديهم لمصلحة العمل.

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