الامارات | الزمالك يبدأ التفاوض لضم السوري عمر خريبين

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ التفاوض لضم السوري عمر خريبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سمحت إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم لنادي الزمالك المصري بالدخول في مفاوضات مع السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق السعودي، تمهيداً لضمه. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أمس، أن النادي المصري تقدم بعرض للهلال يطلب من خلاله ضم خريبين، الذي تبقى في عقده مع الفريق موسم واحد، وأضافت أن الروماني مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو، لا يمانع رحيل اللاعب، رغبة منه في التعاقد مع محترف آخر بدلاً منه.

وكان خريبين انضم إلى الهلال عام 2017 قادماً من الظفرة الإماراتي، حيث حقق مع الفريق لقب الدوري ثلاث مرات، ولقب دوري أبطال آسيا، كما أنه توج بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 2017.

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