الامارات | أشهر وكيل لاعبين يتحدى «ميركاتو كورونا» ويحقق 20.7 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر وكيل لاعبين يتحدى «ميركاتو كورونا» ويحقق 20.7 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «أبولا» البرتغالية عن أن الآثار السلبية التي تسببت فيها جائحة «كورونا» لقطاع كرة القدم ككل، خصوصاً على مستوى انتقالات اللاعبين، لم تعنِ الكثير لأشهر وكيل لاعبين في العالم وأكثرهم ثراء، البرتغالي خورخي مينديز، وقالت الصحيفة إن مينديز حقق عمولات حتى الآن في انتقالات اللاعبين الحالي بزمن «كورونا»، بـ20.7 مليون يورو. ويمتلك مينديز قائمة طويلة من أشهر نجوم الكرة في العالم، لعل أبرزهم على الإطلاق البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكذلك الكولومبي خيمس رودريغيز، والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وحارس مان يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا، بجانب قوة علاقاته مع مختلف إدارات الأندية في أوروبا وخارجها كذلك.

وخلال «الميركاتو الحالي» أنهى بنجاح صفقات عديدة بأكثر من 200 مليون يورو، منها روبن دياز ونيكولاس أوتاميندي، وفابيو سيلفا ونيلسون سيميديو، وهو ما عاد عليه بـ20.7 مليون يورو، نظير نسبة عمولاته من هذه الصفقات، بناء على نسبة الـ10% التي يسمح بها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لوكلاء اللاعبين المعتمدين رسمياً لديه. وكان الربح الأكبر لمينديز من صفقة انتقال البرتغالي، روبن دياز، من بنفيكا قبل أيام إلى مان سيتي الإنجليزي مقابل 68 مليون يورو، إذ وصلت نسبته إلى 6.8 ملايين يورو، مع 1.5 مليون يورو من انتقال الأرجنتيني أوتاميندي في الجهة العكسية إلى بنفيكا من سيتي.

وحصل على أربعة ملايين يورو مقابل انتقال البرتغالي سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 40 مليون يورو، وعلى مبلغ مماثل جراء انتقال الشاب البرتغالي فابيو سيلفا من بورتو البرتغالي إلى ولفرهامبتون، وحقق أيضاً نحو 4.4 ملايين يورو جراء انتقال البرتغالي دييغو جوتا من ولفهامبتون إلى ليفربول مقابل أكثر من 40 مليون يورو. ومينديز من مواليد لشبونة البرتغالية، ويبلغ من العمر 54 سنة، وبدأ مشواره لاعب كرة مغموراً، ثم تحول إلى وكيل للاعبين بطريق المصادفة، حين توسط في انتقال البرتغالي نونو من غيماريش البرتغالي إلى ديبورتيفو لاكورونا الإسباني سنة 1996. ومنذ ذلك الوقت تمكن من استقطاب العديد من اللاعبين البرتغاليين، ثم التحق بهم نجوم من جنسيات أخرى.

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ومن أشهر صفقاته على الإطلاق انتقال رونالدو إلى مان يونايتد 2004، ثم إلى ريال مدريد، وبعدها إلى يوفنتوس، وكذلك انتقالات المدرب مورينيو المتكررة، ورودريغيز من موناكو إلى ريال مدريد، والعديد من الصفقات التي جعلت له اسماً كبيراً إلى الدرجة التي بات يعتبر في وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية «ملك الصفقات» و«الوكيل الأشهر» في عالم الساحرة المستديرة.

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مينديز هو وكيل عدد كبير من مشاهير الكرة أبرزهم البرتغالي رونالدو، والمدرب جوزيه مورينيو.

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