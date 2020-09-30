الامارات | الإمارات تدعم اتحادات الكرة الآسيوية في مواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعم اتحادات الكرة الآسيوية في مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم أنه «في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بأهمية تعزيز التضامن والتعاون الإنساني في مواجهة جائحة (كورونا)، بدأ اتحاد كرة القدم تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تقديم المساعدات إلى اتحادات الكرة الآسيوية، التي تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص الكشف عن فيروس (كورونا)».

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة العلاقات الدولية، سالم الشامسي: «بناء على متابعة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، نسّقت اللجنة والأمانة العامة مع الجهات المختصة في الدولة، لتوفير الدفعة الأولى من المساعدات الطبية لستة اتحادات آسيوية، هي: طاجيكستان، وتركمانستان، وقرغيزستان، وجزر مارينا الشمالية، والمالديف، وأوزبكستان»، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تجسيداً للنهج الإنساني الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وانسجاماً مع ما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات كبيرة للدول المتضررة من الجائحة في جميع أرجاء العالم».

بدوره، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد الظاهري، إن المساعدات التي يقدمها اتحادنا تأتي تعبيراً عن النهج الإنساني لدولتنا، وتجسداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم العون للبلدان المتضررة، مؤكداً أن العمل الإنساني جزء أصيل من ثقافتنا، ورثناه من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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وأضاف: «الدفعة الأولى من المساعدات الطبية للاتحادات الستة المستفيدة منها، انطلقت بالفعل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة».

المرحلة الأولى من المبادرة تشمل معدات ومستلزمات طبية خاصة بفحوص «كورونا».

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