الامارات | بطاقة سعودية لنصف نهائي «أبطال آسيا» بين النصر والأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة سعودية لنصف نهائي «أبطال آسيا» بين النصر والأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يصطدم النصر السعودي بمواطنه الأهلي في مواجهة من العيار الثقيل، اليوم، في أولى مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وتصدّر النصر مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، وخسارة كانت في مباراته الأخيرة التي لعبها بالصف الثاني، ثم تجاوز التعاون بهدف في ثُمن النهائي، حمل توقيع مهاجمه المتألق ومتصدر ترتيب الهدافين (6) المغربي عبدالرزاق حمدالله.

في حين تصدر الأهلي مجموعته الأولى برصيد ست نقاط، جمعها من أربع مباريات، حيث فاز في مباراتين وخسر في أخريين، وفي ثمن النهائي نجح في تجاوز عقبة شباب الأهلي دبي الإماراتي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

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