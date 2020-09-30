شكرا لقرائتكم خبر عن 125 مشاركاً في دورة تدريبية افتراضية لـ «الدراجات البارالمبية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم الاتحاد البارالمبي لغرب آسيا دورة تدريبية للدراجات البارالمبية بالتنسيق مع الاتحاد العربي للدراجات، وأقيمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد، وبمشاركة 125 من الحكام والمدربين واللاعبين والمهتمين برياضة أصحاب الهمم. وحاضر في الدورة المحاضرون الدوليون: رضا سوداني من الإمارات، وعدنان العويدي من عمان، ومحمد الموسى من السعودية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 125 مشاركاً في دورة تدريبية افتراضية لـ «الدراجات البارالمبية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.