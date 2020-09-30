- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتحكيم الرياضي» تختتم أول دورة تدريبية لـ 40 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتثقيفية الأولى للمحكمين الجدد التي نظمها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على مدار يومين عن بعد، بمشاركة 40 منتسباً من الدفعة الأولى الراغبة في التأهيل بهذا التخصص المهم.
وحضر الدورة نخبة من العاملين في القطاعات الرياضية والعامة ذات العلاقة بمجالات التحكيم، وتضمنت خمس محاضرات ألقاها خبراء ومختصون في التحكيم الرياضي. وشهد اليوم الثاني محاضرة «إجراءات التحكيم وقواعد إصدار حكم التحكيم» للدكتور محمد العرمان، إضافة لمحاضرة «التشريعات واللوائح والاتفاقيات الرياضية بالإمارات» للدكتور محمد فوزي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «الإمارات للتحكيم الرياضي» تختتم أول دورة تدريبية لـ 40 مشاركاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.