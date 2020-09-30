الامارات | «الإمارات للتحكيم الرياضي» تختتم أول دورة تدريبية لـ 40 مشاركاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للتحكيم الرياضي» تختتم أول دورة تدريبية لـ 40 مشاركاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت فعاليات الدورة التدريبية والتثقيفية الأولى للمحكمين الجدد التي نظمها مركز الإمارات للتحكيم الرياضي على مدار يومين عن بعد، بمشاركة 40 منتسباً من الدفعة الأولى الراغبة في التأهيل بهذا التخصص المهم.

وحضر الدورة نخبة من العاملين في القطاعات الرياضية والعامة ذات العلاقة بمجالات التحكيم، وتضمنت خمس محاضرات ألقاها خبراء ومختصون في التحكيم الرياضي. وشهد اليوم الثاني محاضرة «إجراءات التحكيم وقواعد إصدار حكم التحكيم» للدكتور محمد العرمان، إضافة لمحاضرة «التشريعات واللوائح والاتفاقيات الرياضية بالإمارات» للدكتور محمد فوزي.

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