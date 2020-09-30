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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسوية

أبلغ المسؤول الإداري وكيل أعمال اللاعب الأجنبي في الفريق بأنه تمت تسوية جميع الخلافات المتعلقة بزيادة راتب اللاعب، وأنه تم التوصل إلى حل وسط يرضي الأطراف الثلاثة، وهي: النادي واللاعب ووكيل أعماله.

ورطة

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تبحث شركة كرة القدم عن حلول غير مكلفة مادياً للتخلص من ورطة المحترف الأجنبي الذي لم يحظ بقبول مدرب الفريق، الذي يطالب باستبداله قبل إغلاق التسجيل، وإلا فسيلعب بعدد أقل من اللاعبين الأجانب.

دعم

صرّح أمين عام لعبة فردية أمام أعضاء الاتحاد بأن الدعم الإعلامي الذي حظيت به رياضته أسهم في تخطي الآثار السلبية لفيروس ، ما أسهم في أن يكون اتحاده الأول باعتماد أجندة الموسم الجديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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