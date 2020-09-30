الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسوية

أبلغ المسؤول الإداري وكيل أعمال اللاعب الأجنبي في الفريق بأنه تمت تسوية جميع الخلافات المتعلقة بزيادة راتب اللاعب، وأنه تم التوصل إلى حل وسط يرضي الأطراف الثلاثة، وهي: النادي واللاعب ووكيل أعماله.

ورطة

Advertisements

تبحث شركة كرة القدم عن حلول غير مكلفة مادياً للتخلص من ورطة المحترف الأجنبي الذي لم يحظ بقبول مدرب الفريق، الذي يطالب باستبداله قبل إغلاق التسجيل، وإلا فسيلعب بعدد أقل من اللاعبين الأجانب.

دعم

صرّح أمين عام لعبة فردية أمام أعضاء الاتحاد بأن الدعم الإعلامي الذي حظيت به رياضته أسهم في تخطي الآثار السلبية لفيروس كورونا، ما أسهم في أن يكون اتحاده الأول باعتماد أجندة الموسم الجديد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news