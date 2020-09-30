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14 إصابة بكورونا في جنوى

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي جنوى الإيطالي إصابة 14 من لاعبيه والعاملين فيه بفيروس المستجد في الوقت الذي أعلن جاره سمبدوريا إصابة لاعبه السنغالي كيتا بالديه.

وقال النادي في بيان له «بعد الفحوصات التي أجريت أمس، ارتفع عدد المصابين إلى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي».

وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي 0-6 في الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الإصابة بكورونا، قبل أن يتبين إصابة 12 فردا من النادي بعد المباراة.

وأضاف البيان أن النادي قام بتفعيل جميع الإجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك.

في المقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه المنتقل له حديثا، مصاب بكورونا بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني أمس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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