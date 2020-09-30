14 إصابة بكورونا في جنوى

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وقال النادي في بيان له «بعد الفحوصات التي أجريت أمس، ارتفع عدد المصابين إلى 14 بين لاعبين وعاملين في النادي».
وغاب حارس مرمى جنوى ماتيا بيران ولاعب الوسط لاس شون عن المباراة التي خسرها الفريق أمام نابولي 0-6 في الدوري المحلي نهاية الأسبوع بسبب الإصابة بكورونا، قبل أن يتبين إصابة 12 فردا من النادي بعد المباراة.
وأضاف البيان أن النادي قام بتفعيل جميع الإجراءات المطلوبة بحسب البروتوكول الصحي وأعلم السلطات المعنية بذلك.
في المقابل، أعلن نادي سمبدوريا أن لاعب موناكو الفرنسي بالديه المنتقل له حديثا، مصاب بكورونا بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني أمس.
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