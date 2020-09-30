مانشستر يونايتد يرغب في ضم أليكس تيلس

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وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير يرغب في دعم خياراته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس (27) عاما خيارا مفيدا للفريق.
وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.
وسجل تيلس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.
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