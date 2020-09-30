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مانشستر يونايتد يرغب في ضم أليكس تيلس

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- بواسطة أيمن الوشواش - فتح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم مفاوضات مع بورتو البرتغالي لضم مدافعه البرازيلي أليكس تيلس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولشاير يرغب في دعم خياراته في الجبهة اليسرى، وأنه يثق في كون تيلس (27) عاما خيارا مفيدا للفريق.

وأضافت أن بورتو طلب مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني مقابل تيلس، والذي تبقى عام في عقده مع الفريق ويمكنه التوقيع بدون مقابل بعقد مبدئي في يناير المقبل.

وسجل تيلس، الذي شارك مع المنتخب البرازيلي في مباراة واحدة، 21 هدفا في 127 مباراة مع بورتو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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